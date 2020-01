Giulia Michielini regala un viaggio a Francesco e Marisa, malata di sclerosi multipla



Nella terza puntata di “C’è posta per te” c’è Marisa che soffre di sclerosi multipla. La malattia la costringe a un rapporto difficile con il marito Francesco: “Voglio essere sua moglie, non voglio che lui sia il mio badante”. Giulia Michielini regala loro un viaggio in una baita sulla neve. Francesco apre la busta: “Ma ora smettila di ringraziarmi”.

Continua a leggere



Nella terza puntata di “C’è posta per te” c’è Marisa che soffre di sclerosi multipla. La malattia la costringe a un rapporto difficile con il marito Francesco: “Voglio essere sua moglie, non voglio che lui sia il mio badante”. Giulia Michielini regala loro un viaggio in una baita sulla neve. Francesco apre la busta: “Ma ora smettila di ringraziarmi”.

Continua a leggere

Continua a leggere