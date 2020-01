Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso a Uomini e Donne: “Ti prego, dimmi di sì perché ti amo”



Il 20 gennaio è andata in onda su Canale 5 la scelta di Giulio Raselli al Trono Classico di Uomini e Donne. Il tronista ha scelto Giulia D’Urso, la quale in lacrime ha accettato. L’ha preferita a Giovanna Abate che, infastidita dalla mancata scelta, è arrivata a litigare con Giulio: “Avrei voluto avere più parole per screditarti ma tu riesci a farlo da solo”.

