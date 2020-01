Gli auguri bollenti di Belen Rodriguez e Stefano De Martino per Capodanno



Tra gli auguri dei vip per il nuovo anno che è arrivato, saltano all’occhio quelli piuttosto bollenti di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram degli scatti con Stefano De Martino, corredati da un messaggio di auguri per i suoi fan e una dichiarazione, inequivocabile, per il suo ballerino.

