Grande Fratello Vip 2020: Barbara Alberti lascia momentaneamente la casa, il televoto è annullato



Il canale ufficiale del Grande Fratello Vip ha comunicato che Barbara Alberti non rientrerà in casa, almeno momentaneamente. La concorrente era stata portata in ospedale in seguito ad un malore nella giornata di ieri. La produzione, inoltre, ha ritenuto opportuno escluderla dal televoto che la vedeva protagonista insieme a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese.

