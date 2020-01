Grande Fratello Vip 2020, è scontro tra Rita Rusic e Valeria Marini: “Non siamo al Bagaglino”



Nel corso del reality va in scena il faccia a faccia tra l’ex moglie e l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori. Valeria Marini con intenzioni pacifiche chiede le scuse della Rusic per le sue affermazioni passate, ma l’inquilina del GfVip non mostra alcuna disponibilità e attacca: “Non puoi aggrapparti a me per qualsiasi cosa […] Sei ingrassata”.

Continua a leggere



Nel corso del reality va in scena il faccia a faccia tra l’ex moglie e l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori. Valeria Marini con intenzioni pacifiche chiede le scuse della Rusic per le sue affermazioni passate, ma l’inquilina del GfVip non mostra alcuna disponibilità e attacca: “Non puoi aggrapparti a me per qualsiasi cosa […] Sei ingrassata”.

Continua a leggere

Continua a leggere