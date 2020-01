Grave incidente nella notte ad Abbiategrasso: scontro tra auto, due persone in codice rosso



Un uomo di 51 anni e una donna di 42 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto in piena notte ad Abbiategrasso, nel Milanese. I due automobilisti sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati all’Humanitas di Rozzano e al San Carlo di Milano. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Continua a leggere



Un uomo di 51 anni e una donna di 42 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto in piena notte ad Abbiategrasso, nel Milanese. I due automobilisti sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati all’Humanitas di Rozzano e al San Carlo di Milano. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Continua a leggere

Continua a leggere