Grave incidente stradale a Opera, auto si ribalta: soccorsa in codice rosso una donna di 30 anni



Grave incidente all’alba a Opera, vicino Milano. Un’auto guidata da una donna di 30 anni si è ribaltata per cause da accertare sulla statale 412. La conducente ha riportato un trauma facciale e la frattura di una clavicola e della mano destra, oltre ad altre ferite: è stata trasportata in codice rosso in ambulanza all’ospedale di Rozzano.

Continua a leggere



Grave incidente all’alba a Opera, vicino Milano. Un’auto guidata da una donna di 30 anni si è ribaltata per cause da accertare sulla statale 412. La conducente ha riportato un trauma facciale e la frattura di una clavicola e della mano destra, oltre ad altre ferite: è stata trasportata in codice rosso in ambulanza all’ospedale di Rozzano.

Continua a leggere

Continua a leggere