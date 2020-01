“Gravi carenze per sicurezza dei disabili”, sequestrati 3 traghetti Caronte per le Isole siciliane



Erano utilizzati ogni giorno per collegare Trapani alle Isole Egadi ma in realtà alcuni traghetti avrebbero pesanti carenze strutturali e di sicurezza e quindi non adeguati al trasporto delle persone “a mobilità ridotta”. Per questo le Fiamme Gialle hanno provveduto a sequestrare tre traghetti della compagnia di navigazione Caronte & Tourist.

