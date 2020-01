Green Deal europeo, Gentiloni assicura fondi anche per l’Ilva. Conte: “Opportunità storica”.



Su 7,5 miliardi di fondi nuovi stanziati dalla Commissione Ue per una transizione verso l’economia verde, all’Italia spetterebbero circa un centinaio di milioni. Lo annuncia il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, aggiungendo che queste risorse serviranno anche per lo stabilimento dell’ex Ilva di Taranto. Giuseppe Conte ha definito il piano ambientale europeo “un’opportunità storica di crescita e lavoro, specialmente per i giovani”.

