Gregoretti, Marcucci (Pd) contro Casellati: “Ha fatto approvare atto illegale, è un colpo di mano”



Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, intervistato da Fanpage.it attacca la presidente dell’Aula di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati, dopo il suo voto decisivo per stabilire la data in cui la Giunta per le immunità si esprimerà sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Marcucci parla di “un colpo di mano” e annuncia la possibilità di presentare “iniziative formali per censurare questo comportamento”.

Continua a leggere



Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, intervistato da Fanpage.it attacca la presidente dell’Aula di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati, dopo il suo voto decisivo per stabilire la data in cui la Giunta per le immunità si esprimerà sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Marcucci parla di “un colpo di mano” e annuncia la possibilità di presentare “iniziative formali per censurare questo comportamento”.

Continua a leggere

Continua a leggere