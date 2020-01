Handanovic dopo Inter-Cagliari: “Se abbiamo pareggiato non è colpa dell’arbitro”



Parole da capitano quelle di Samir Handanovic dopo il fischio finale di Inter-Cagliari. Il portiere nerazzurro ha voluto spegnere le polemiche per l’arbitraggio di Manganiello, senza trovare scuse per il terzo pareggio consecutivo. Intervenuto ai microfoni di Sky, lo sloveno ha fatto mea culpa per qualche errore di troppo della squadra di Conte che crea tanto ma non riesce a capitalizzare a suo dire.

