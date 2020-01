Heather Parisi: “Molta preoccupazione per il coronavirus, il ricordo della SARS spaventa tutti”



Heather Parisi scrive da Hong Kong, dove risiede con tutta la famiglia, per comunicare con l’Italia riguardo l’allarme virus cinese che ha già messo in quarantena milioni di persone. Il marito Umberto Maria Anzolin e i loro due figli, i gemelli Elizabeth e Dylan, sono muniti di mascherine anti-contagio come lei e girano per la città con le dovute precauzioni, come già accadde per la temibilissima SARS, che si diffuse nei primi anni 2000 e provocò circa settecento morti, concentrati soprattutto in Cina e Hong Kong.

Continua a leggere



Heather Parisi scrive da Hong Kong, dove risiede con tutta la famiglia, per comunicare con l’Italia riguardo l’allarme virus cinese che ha già messo in quarantena milioni di persone. Il marito Umberto Maria Anzolin e i loro due figli, i gemelli Elizabeth e Dylan, sono muniti di mascherine anti-contagio come lei e girano per la città con le dovute precauzioni, come già accadde per la temibilissima SARS, che si diffuse nei primi anni 2000 e provocò circa settecento morti, concentrati soprattutto in Cina e Hong Kong.

Continua a leggere

Continua a leggere