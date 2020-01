Higuain gol da favola all’Udinese, dopo uno scambio spettacolare con Dybala



La Juventus ha battuto 4-0 l’Udinese e si è qualificata per i quarti di Coppa Italia. Show di Higuain e Dybala. I due argentini si trovano a meraviglia e hanno creato un gol fantastico, quello dell’1-0. Con una serie di tocchetti Higuain e Dybala in spazi strettissimi si sono scambiati il pallone in pochi secondi, poi il Pipita ha trovato il gol. Sarrismo puro allo Stadium.

