I miei vicini: inaugurazione mostra fotografica di Alita Spano

Inaugurerà sabato 18 gennaio dalle ore 19.00, presso la sede del WSP Photography, la mostra fotografica “I miei vicini”. Sarà presente l’autrice, Alita Spano, che introdurrà la mostra e ci parlerà del suo lavoro.

Tutto è cominciato nel condominio in cui l’autrice abitava qualche anno fa. Conosce la famiglia Ahmed e diventano amici. Le hanno aperto la porta della loro casa e del loro mondo, che fino ad allora aveva solo sfiorato.

Semplicemente uscendo dal portone, Alita ha potuto attingere a quel tesoro nascosto che è la comunità bengalese del suo quartiere: calore e ospitalità, orgoglio della propria cultura e desiderio di condividerla. Con loro ritrova la voglia di riunirsi, il desiderio di tenere vive la lingua, la poesia e la musica della terra d’origine, i legami forti da preservare tenacemente.

Con questo lavoro Alita Spano si perde e ci fa perdere per le strade, i templi e le case di Torpignattara, il quartiere multiculturale in cui vive a Roma.

L’autrice

Alita Spano, nata nel 1978, lascia Olbia per frequentare l’Università e si stabilisce a Roma. Si laurea in Conservazione dei Beni Culturali. Nel 2011 scopre il mondo della fotografia tramite il WSP Photography, che diventa il punto di riferimento della sua formazione. Nel 2013 partecipa al workshop tenuto da Fausto Podavini nella valle dell’Omo in Etiopia, un’esperienza fotografica, culturale e umana indimenticabile. Negli anni 2012-2014 completa insieme a Marco Di Traglia “La lunga sosta”, tra i finalisti del concorso Oltre le mura di Roma del 2016 ed esposto al Macro Testaccio. Nello stesso anno il lavoro vince il primo premio tema Portfolio al Trofeo Città di Follonica. Frequenta dal 2015 al 2016 la II WSP Masterclass di Reportage. Predilige raccontare storie fotografiche a lungo termine.

La mostra sarà esposta fino al 27 febbraio 2020 e visitabile su appuntamento.

Ricordiamo che WSP photography è un’associazione culturale. L’ingresso alla mostra è gratuito e riservato ai soci ACSI. È possibile tesserarsi il giorno stesso dell’evento. In occasione dell’inaugurazione la tessera è gratuita.