I misteri sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso: “L’ex del Grande Fratello è al sicuro”



È ancora mistero sulla presunta scomparsa di Luigi Mario Favoloso, l’ex concorrente del Grande Fratello i cui familiari hanno denunciato l’allontanamento da casa. Secondo il fotografo Maurizio Sorge starebbe al sicuro a casa di un amico. Intanto la madre in queste ore si è presentata in diverse trasmissioni televisive per chiedere aiuto ma anche per smentire alcune voci su intenti suicidi.

