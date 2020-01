I tifosi dell’Everton infieriscono sul Napoli: “Grazie per Ancelotti”



Con Gattuso il Napoli non ha invertito la rotta. Nelle ultime cinque partite, quelle con l’ex Milan in panchina, il Napoli ha ottenuto 3 punti (ne ha perse 4 su 5). Ancelotti invece ha ottenuto un buon bottino con l’Everton: 10 punti in 5 partite. Sui social, ironicamente, i tifosi dell’Everton hanno ringraziato il Napoli per l’esonero del tecnico emiliano.

