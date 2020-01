Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme a Capodanno 2020, così scacciano le voci di crisi



Non c’è alcuna crisi in corso tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo le voci di un allontanamento, la dama del trono over e il suo futuro marito hanno trascorso insieme il Capodanno 2020. Quello appena cominciato potrebbe essere l’anno della svolta per i due: Riccardo ha chiesto a Ida di sposarlo.

