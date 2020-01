Il Borussia Dortmund chiama la Juventus per Emre Can: accordo in vista per gennaio



La trattativa per Emre Can tra Juventus e Borussia Dortmund si sta sbloccando: Hans-Joachim Watzke, ceo del Borussia Dortmund, chiamerà il presidente della Juventus Andrea Agnelli per scendere più nel dettaglio dell’operazione. Il giocatore è disposto a spalmarsi i sei milioni di stipendio su più anni.

