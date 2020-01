Il calciomercato della Roma per gennaio: le cessioni di Fazio, Juan Jesus, Under e Kalinic



Il ds giallorosso Petrachi ha chiuso la trattativa con un club asiatico che stava trattando uno dei due centrali difensivi, Fazio e Juan Jesus. La società cinese avrebbe pagato l’ingaggio ma non il costo del cartellino. Intanto si studiano le mosse attorno a Kalinic che ha già tifiutato un paio d’offerte. Per Under c’è un’ipotesi inglese.

Continua a leggere



Il ds giallorosso Petrachi ha chiuso la trattativa con un club asiatico che stava trattando uno dei due centrali difensivi, Fazio e Juan Jesus. La società cinese avrebbe pagato l’ingaggio ma non il costo del cartellino. Intanto si studiano le mosse attorno a Kalinic che ha già tifiutato un paio d’offerte. Per Under c’è un’ipotesi inglese.

Continua a leggere

Continua a leggere