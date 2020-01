Il cane pesa troppo, Eurowings lascia a terra Snoop e la sua padrona



La denuncia di una donna che ha spiegato che sua madre, una signora di 57 anni di origini tedesche, non ha potuto prendere un volo Eurowings che da Amburgo doveva riportarla a casa a Catania perché il suo cagnolino (che ha sempre viaggiato con lei) pesa 2 kg in più del consentito: “Al check in arroganza e nessun aiuto, si può pagare per portare una valigia più pesante ma non un animale”.

Continua a leggere



La denuncia di una donna che ha spiegato che sua madre, una signora di 57 anni di origini tedesche, non ha potuto prendere un volo Eurowings che da Amburgo doveva riportarla a casa a Catania perché il suo cagnolino (che ha sempre viaggiato con lei) pesa 2 kg in più del consentito: “Al check in arroganza e nessun aiuto, si può pagare per portare una valigia più pesante ma non un animale”.

Continua a leggere

Continua a leggere