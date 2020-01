Il cantante mascherato: concorrenti e puntate dello show di Milly Carlucci su Rai1



Un cast composto di otto personaggi famosi e provenienti da qualsiasi ambito – musica, sport, cinema, tv – si sfida esibendosi anonimamente e completamente mascherati in una competizione canora. Questo il plot della prima edizione de “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1 per quattro puntate a partire dal 10 gennaio 2020. I giudici del programma sono Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, Guillermo Mariotto e Flavio Insinna.

Continua a leggere



Un cast composto di otto personaggi famosi e provenienti da qualsiasi ambito – musica, sport, cinema, tv – si sfida esibendosi anonimamente e completamente mascherati in una competizione canora. Questo il plot della prima edizione de “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1 per quattro puntate a partire dal 10 gennaio 2020. I giudici del programma sono Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, Guillermo Mariotto e Flavio Insinna.

Continua a leggere

Continua a leggere