Il Capodanno dei Vip, ecco come hanno accolto il 2020



Il 2019 si è concluso e ha portato con sé riflessioni, bilanci, emozioni e cambiamenti, anche per i nostri amati vip che, come spesso accade, hanno voluto condividere con i propri fan tutte le sensazioni vissute in questi dodici mesi passati. Non possono mancare, però, messaggi d’auguri e speranza per questo 2020 nato da pochissime ore.

Continua a leggere



Il 2019 si è concluso e ha portato con sé riflessioni, bilanci, emozioni e cambiamenti, anche per i nostri amati vip che, come spesso accade, hanno voluto condividere con i propri fan tutte le sensazioni vissute in questi dodici mesi passati. Non possono mancare, però, messaggi d’auguri e speranza per questo 2020 nato da pochissime ore.

Continua a leggere

Continua a leggere