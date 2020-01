Il film Parasite diventa una miniserie di HBO



Dopo il successo del film, in lista tra i candidati all’Oscar 2020, l’opera del regista sudcoreano potrebbe diventare una serie tv pensata per gli Stati Uniti. La HBO ha acquistato i diritti della pellicola, anche se ancora sono pochi i dettagli del nuovo progetto. Il regista, che potrebbe lavorare a fianco di Adam McKay, è entusiasta: “Avevo così tante idee che non potevo inserirle in un film di due ore”.

