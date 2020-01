I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il gabinetto di Frank Sinatra in marmo italiano venduto all’asta per una cifra record



In un casinò di Atlantic City, dove Frank Sinatra ha alloggiato a lungo in quanto cantante dell’hotel, sono stati messi all’asta alcuni oggetti usati da The Voice, tra cui tre water battuti a una cifra record. Tra questi, spicca un gabinetto in marmo italiano, con con la seduta dorata e a forma di conchiglia.

Continua a leggere



In un casinò di Atlantic City, dove Frank Sinatra ha alloggiato a lungo in quanto cantante dell’hotel, sono stati messi all’asta alcuni oggetti usati da The Voice, tra cui tre water battuti a una cifra record. Tra questi, spicca un gabinetto in marmo italiano, con con la seduta dorata e a forma di conchiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere