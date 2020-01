Il giallo dei sub morti e la droga trovata sulle spiagge della Sicilia, forse c’è un legame



Secondo il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, i casi dei due sub trovati morti in Sicilia nei giorni scorsi e la droga potrebbero essere collegati: i due uomini trovati senza vita tra Cefalù e Castel di Tusa potrebbero essere stati sulla stessa imbarcazione, sulla quale c’era un grosso carico di hashish, finito poi in mare.

Continua a leggere



Secondo il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, i casi dei due sub trovati morti in Sicilia nei giorni scorsi e la droga potrebbero essere collegati: i due uomini trovati senza vita tra Cefalù e Castel di Tusa potrebbero essere stati sulla stessa imbarcazione, sulla quale c’era un grosso carico di hashish, finito poi in mare.

Continua a leggere

Continua a leggere