Il Ken umano Rodrigo Alves cambia sesso: “Mi sento donna, farò rimuovere i genitali”



Rodrigo Alves ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione dei genitali e assecondare il desiderio, fino a oggi celato, di essere una donna. Conosciuto come il Ken umano, ha confessato di non avere mai sentito l’appartenenza al genere maschile: “Ci ho provato a essere un uomo ma sono una donna”.

