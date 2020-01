Il moai di Vitorchiano: l’unica scultura cilena al mondo fuori dall’Isola di Pasqua



Il moai di Vitorchiano riproduce fedelmente i famosi monoliti antropomorfi e per crearlo gli artefici hanno utilizzato le stesse tecniche di realizzazione, servendosi di asce e pietre. Si tratta dell’unica statua cilena al mondo fuori dall’Isola di Pasqua. Il moai svetta sul belvedere della via Teverina come un guardiano della città.

Continua a leggere



Il moai di Vitorchiano riproduce fedelmente i famosi monoliti antropomorfi e per crearlo gli artefici hanno utilizzato le stesse tecniche di realizzazione, servendosi di asce e pietre. Si tratta dell’unica statua cilena al mondo fuori dall’Isola di Pasqua. Il moai svetta sul belvedere della via Teverina come un guardiano della città.

Continua a leggere

Continua a leggere