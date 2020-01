Il Nokia 3310 diventa un martello funzionante



Era il 2000 quando la Nokia ha lanciato il modello 3310 e a distanza di venti anni lo YouTuber Blintom Man ha trasformato l’iconico cellulare in un vero e proprio martello da usare. Il Nokia 3310 è conosciuto, oltre che per il suo irresistibile gioco Snake, perché è un telefono indistruttibile e come martello lo è anche di più.

