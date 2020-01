Il papà di Piatek: “Vuole lasciare il Milan, è sul mercato come Suso, Paquetà e Calhanoglu”



Krysztof Piatek ha deciso di lasciare il Milan dopo essere scivolato in panchina in seguito all’arrivo di Ibrahimovic. Il club è disposto ad accontentarlo e lo ha messo sul mercato insieme a Suso, Paquetà e Calhanoglu, come svelato dal papà dello stesso giocatore. Ma i rossoneri vogliono solo offerte a titolo definitivo.

