Il paradiso delle signore, anticipazioni 27-31 gennaio: Federico resta invalido e lascia Roberta



Le anticipazioni della fiction di Rai1, in onda ogni pomeriggio alle 15 40, svelano che l’operazione di Federico non va a buon fine. Il ragazzo si ritrova disabile a vita e non riesce ad accettarlo, tanto da decidere di lasciare Roberta. Vittorio, intanto, ha un’idea: realizzare un fotoromanzo al Paradiso.

Continua a leggere



Le anticipazioni della fiction di Rai1, in onda ogni pomeriggio alle 15 40, svelano che l’operazione di Federico non va a buon fine. Il ragazzo si ritrova disabile a vita e non riesce ad accettarlo, tanto da decidere di lasciare Roberta. Vittorio, intanto, ha un’idea: realizzare un fotoromanzo al Paradiso.

Continua a leggere

Continua a leggere