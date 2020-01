Il Principe Harry con Archie nella prima foto del nuovo anno: “Che il 2020 vi porti serenità”



Arrivano i primi auguri per il nuovo anno da parte della famiglia reale inglese. Sebbene durante le festività natalizie ci siano stati degli attriti tra i Duchi di Sussex e la Regina Elisabetta, dal momento che la coppia ha trascorso il Natale in Canada, il principe Harry non rinuncia al consueto messaggio di auguri che fa da corredo ad una bellissima foto che lo ritrae con il piccolo Archie: ufficialmente la prima foto del 2020.

Continua a leggere



Arrivano i primi auguri per il nuovo anno da parte della famiglia reale inglese. Sebbene durante le festività natalizie ci siano stati degli attriti tra i Duchi di Sussex e la Regina Elisabetta, dal momento che la coppia ha trascorso il Natale in Canada, il principe Harry non rinuncia al consueto messaggio di auguri che fa da corredo ad una bellissima foto che lo ritrae con il piccolo Archie: ufficialmente la prima foto del 2020.

Continua a leggere

Continua a leggere