Il segreto, anticipazioni 19 – 24 gennaio: rischio inondazione a Puente Viejo, abitanti terrorizzati



Le anticipazioni della soap ‘Il segreto’, relative agli episodi in onda da domenica 19 gennaio a venerdì 24 gennaio, svelano che gli abitanti sono terrorizzati. Puente Viejo è a rischio inondazione per via della costruzione della diga. L’appuntamento con gli episodi della soap spagnola è alle ore 16:30 su Canale5.

Continua a leggere



Le anticipazioni della soap ‘Il segreto’, relative agli episodi in onda da domenica 19 gennaio a venerdì 24 gennaio, svelano che gli abitanti sono terrorizzati. Puente Viejo è a rischio inondazione per via della costruzione della diga. L’appuntamento con gli episodi della soap spagnola è alle ore 16:30 su Canale5.

Continua a leggere

Continua a leggere