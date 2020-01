Il sistema di traduzione di Facebook ha chiamato il presidente cinese “signor fogna”



L’errore si è manifestato nella traduzione in inglese di un comunicato ufficiale in lingua birmana pubblicato su Facebook da profilo del consigliere di stato Aung San Suu Kyi. Il social network si è scusato per l’accaduto attribuendo a un problema interno agli algoritmi di traduzione automatica, ma non è la prima volta che il sistema si mostra in difficoltà.

