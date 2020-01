I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il vero motivo per cui Alessandro Cattelan è a Sanremo 2020



Alessandro Cattelan, nell’ultimo biennio favorito nel totonomi come possibile conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, a sorpresa sbarca a Sanremo e scatta una foto davanti al Teatro Ariston, promettendo di svelare il motivo della sua presenza. Fonti vicine a Fanpage.it riportano però che il conduttore è presente nella città ligure per girare il promo della settima edizione di “E poi c’è Cattelan”. Un sogno nuovamente infranto per in fan che lo vorrebbero in smoking sul palco dell’Ariston.

