Il vigile urbano di Sanremo che timbrava in mutande è stato assolto dal giudice



La decisione del giudice per le udienze preliminari per chi ha scelto il rito abbreviato: “Il fatto non sussiste”. Il vigile urbano assolto insieme ad altri 9 colleghi. Lʼuomo, licenziati insieme a 32 degli indagati dal Municipio ligure, era stato immortalato dalle telecamere degli investigatori mentre timbrava in slip per poi tornare subito a casa.

Continua a leggere



La decisione del giudice per le udienze preliminari per chi ha scelto il rito abbreviato: “Il fatto non sussiste”. Il vigile urbano assolto insieme ad altri 9 colleghi. Lʼuomo, licenziati insieme a 32 degli indagati dal Municipio ligure, era stato immortalato dalle telecamere degli investigatori mentre timbrava in slip per poi tornare subito a casa.

Continua a leggere

Continua a leggere