Ilicic alla Maradona, gol da centrocampo contro il Torino



Josip Ilicic protagonista della vittoria per 7-0 dell’Atalanta a Torino. Lo sloveno ha segnato una tripletta all’Olimpico ma la serata verrà ricordata per il gol bellissimo, quello del 4-0: il calciatore si accorge che Sirigu è fuori dai pali e invece di rilanciare il contropiede prende la mira e calcia verso la porta. Il Papu Gomez esulta lustrandogli la scarpa, come Moriero con Ronaldo il fenomeno.

Continua a leggere



Josip Ilicic protagonista della vittoria per 7-0 dell’Atalanta a Torino. Lo sloveno ha segnato una tripletta all’Olimpico ma la serata verrà ricordata per il gol bellissimo, quello del 4-0: il calciatore si accorge che Sirigu è fuori dai pali e invece di rilanciare il contropiede prende la mira e calcia verso la porta. Il Papu Gomez esulta lustrandogli la scarpa, come Moriero con Ronaldo il fenomeno.

Continua a leggere

Continua a leggere