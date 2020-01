I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Imbarazzante in Milan-Torino: niente minuto di silenzio per Kobe Bryant



In occasione della partita contro il Torino, il Milan ha voluto ricordare Kobe Bryant e le vittime dell’incidente in elicottero attraverso un momento di raccoglimento dedicato pochi minuti prima della partita. Imbarazzo al calcio d’inizio: squadre pronte per il minuto di silenzio, che non c’è stato. Fischi e cori contro la Lega Serie A dagli spalti.

