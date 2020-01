Impianto Coca Cola da Catania delocalizza in Albania: “Colpa di plastic tax e sugar tax”



Lo storico impianto che da decenni imbottiglia Coca Cola in Sicilia presto potrebbe delocalizzare parte dell’attività in Albania. La Sibeg punta il dito sulle cosiddette plastic tax e sugar tax volute dal governo. “Con queste tasse e il cuneo fiscale che c’è in Italia non ce la sentiamo più di investire” spiegano.

