Incendio a Montoro in un deposito di camion: quattro automezzi distrutti dalle fiamme



Incendio in un deposito di automezzi pesanti a Montoro, nell’Avellinese: tre squadre di vigili del fuoco intervenute per domare le fiamme. Al termine delle operazioni, si contano quattro camion distrutti dall’incendio. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso: nessuna pista esclusa al momento.

