Incendio al Vomero, fiamme alla Coin in via Scarlatti



Un incendio si è sviluppato sul tetto della Coin, il grande store che sorge in via Scarlatti, nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per estinguere le fiamme: ancora sconosciute le cause del rogo; nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato.

