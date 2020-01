Incendio villa a Mazara del Vallo, morti due uomini



Due uomini di quarantaquattro e settantadue anni sono morti a Mazara del Vallo (Trapani) in una villa che è andata in fiamme in via Napoli in contrada Bocca. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando di Trapani. Al termine dell’intervento sono stati trovati i corpi senza vita dei due uomini.

Continua a leggere



Due uomini di quarantaquattro e settantadue anni sono morti a Mazara del Vallo (Trapani) in una villa che è andata in fiamme in via Napoli in contrada Bocca. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando di Trapani. Al termine dell’intervento sono stati trovati i corpi senza vita dei due uomini.

Continua a leggere

Continua a leggere