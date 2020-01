Incidente a Giugliano, perde il controllo dello scooter: Pietro Fiorillo muore a 43 anni



Tragico incidente stradale, nella notte, a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: Pietro Fiorillo, 43 anni, ha perso il controllo del suo scooter, per cause ancora in corso di accertamento, e si è schiantato: inutili i soccorsi, il 43enne è deceduto sul colpo. La salma del 43enne è stata portata in ospedale per l’autopsia.

Continua a leggere



Tragico incidente stradale, nella notte, a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: Pietro Fiorillo, 43 anni, ha perso il controllo del suo scooter, per cause ancora in corso di accertamento, e si è schiantato: inutili i soccorsi, il 43enne è deceduto sul colpo. La salma del 43enne è stata portata in ospedale per l’autopsia.

Continua a leggere

Continua a leggere