Incidente a Montevergine, va a fuoco auto di famiglia di pellegrini diretti al Santuario



L’automobile di una famiglia di Camposano (Napoli) è andata a fuoco mentre i tre stavano andando al Santuario di Montevergine per un pellegrinaggio; l’incendio mentre la vettura era sui tornanti. Sul posto i Vigili del Fuoco di Avellino per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza della zona.

