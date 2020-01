Incidente Catanzaro, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un casolare: morto 19enne



Incidente all’alba di oggi sulla statale 106 nei pressi di Roccelletta di Borgia, in provincia di Catanzaro: un ragazzo di 19 anni, Thomas Costanzo, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro il muro di un casolare. In macchina con lui tre amici, con i quali aveva trascorso la serata in discoteca e che sono rimasti feriti nell’impatto.

