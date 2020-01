Incidente in Sardegna, ucciso da una fucilata durante la battuta di caccia con gli amici



Un uomo ha perso la vita per un incidente di caccia nelle campagne di Sant’Andrea Frius, nel sud Sardegna. La dinamica della tragedia non è stata ancora del tutto ricostruita: sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova che hanno avviato gli accertamenti.

