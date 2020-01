Incidente in Valle Aurina: “Vittime sbalzate in aria, scena era campo di battaglia”



“Ho lampeggiato per dire al guidatore di rallentare, cercando di segnalargli il pericolo, ma è stato inutile” ha raccontato l’autista dello shuttle che aveva appena portato le vittime dell’incidente in Valle Aurina in prossimità del loro albergo. “Quando siamo arrivati sul luogo dell’incidente è sembrato un campo di battaglia” hanno raccontato i primi soccorritori.

