Incidente Selargius, auto contro pulmino: Enrico muore a 38 anni dopo 24 ore di agonia



Incidente mortale sulla statale 387 in territorio di Monserrato, in Sardegna. Un uomo di 38 anni, Enrico Spiga, è morto per le ferite riportate in seguito allo scontro tra l’auto in cui viaggiava con il fratello e un pulmino. L’impatto è stato talmente forte che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. La famiglia ha dato l’ok per la donazione degli organi.

