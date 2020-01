Incidente stradale sull’Ofantina a Lioni, tre auto coinvolte, cinque feriti in ospedale



Tre automobili sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale che è avvenuto intorno alle 20:00 di oggi, 24 gennaio, sulla strada statale Ofantina, nel territorio di Lioni (Avellino). Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ambulanza in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. Indagini in corso per la ricostruzione della dinamica.

