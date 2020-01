Incidente sulla Tiburtina, scontro tra auto: Sara muore a 24 anni, ferito il suo fidanzato



Incidente mortale oggi sulla Tiburtina tra i comuni di Celano e Aielli: in seguito allo scontro tra due auto una ragazza di 24 anni, Sara Sforza, è morta incastrata tra le lamiere della vettura a bordo della quale viaggiava con il fidanzato, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Ancora in via di accertamento le cause. “Era una bravissima persona. Per noi c’è solo tanto dolore”.

Continua a leggere



Incidente mortale oggi sulla Tiburtina tra i comuni di Celano e Aielli: in seguito allo scontro tra due auto una ragazza di 24 anni, Sara Sforza, è morta incastrata tra le lamiere della vettura a bordo della quale viaggiava con il fidanzato, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Ancora in via di accertamento le cause. “Era una bravissima persona. Per noi c’è solo tanto dolore”.

Continua a leggere

Continua a leggere