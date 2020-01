Incidente sull’A24, autoarticolato finisce fuori strada e si schianta sullo spartitraffico



Grave incidente sull’A24: un autoarticolato è uscito fuoristrada all’altezza del chilometro 1 e si è schiantato contro lo spartitraffico in cemento, distruggendolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco: il conducente del mezzo è rimasto illeso e non ha riportato ferite, non sono stati coinvolti altri veicoli.

